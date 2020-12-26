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بعد حصوله على اللقاح.. كويتي يصدم مذيعة «العربية» برده

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الكويتي
 
السبت، 26-12-2020 04:39 م المصريون

فاجأ رجل كويتي، مذيعة قناة العربية، بردة فعل غريب بعد حصوله على أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.
وظهر الكويتي محمد الخنفر في مقابلة صحفية يتحدث عن شعوره بعد تلقي اللقاح، ويقول: “لم أشعر بها أبداً، ومرتاح نفسياً، وحين أخذتها شعرت أنني صغرت 25 سنة”.
فما كان من المذيعة إلا أن تضحك وتقول: “هي لقاح ضد فيروس كورونا أم لتصغير السن؟”. فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح الخنفر، ساخرين من ردة فعله، وتساءلوا هل حصل على لقاح أم عروسة؟
 

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