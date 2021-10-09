السبت 09 أكتوبر 2021
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

النيابة العامة السعودية تستدعي صاحبة الفيديو الغير أخلاقي

بعد حذف كل صورها.. غادة عبدالرازق تفاجيء الجميع بظهور جديد

قرار سعودي عاجل بشأن الراغبين في آداء الحج والعمرة

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

وفاة شاب صعقًا بالعبور أثناء سرقة كابل كهرباء

الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

خالد الغندور يثير غضب الجميع بكشف معلومة عن عمر مرموش

وفاة منافس «بيج رامي» في مستر أولمبياد قبل ساعات من انطلاق البطولة

ADS
 

بعد حذف كل صورها.. غادة عبدالرازق تفاجيء الجميع بظهور جديد

1313397186_812302902
غادة عبدالرازق
Native
السبت، 09-10-2021 04:27 م

في أول ظهور لها بعد حذف كل صورها من على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، نشرت غادة عبد الرازق، صورتين جديدتين لها، عبر حسابها الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص.
ونشرت غادة عبد الرازق الصور عبر صفحتها على "إنستجرام"، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى.
وابتعدت غادة عبد الرازق عن التفاعل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها، فمنهم من رأى أنه تمهيد لاعتزالها السوشيال ميديا، بينما رآى آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة.
وشاركت الفنانة غادة عبد الرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "لحم غزال"، والذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.
 

إقرأ ايضا

download

نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

900x450_uploads,2021,10,08,3c4f22f834

وفاة شاب صعقًا بالعبور أثناء سرقة كابل كهرباء

o_t_0_131_al-ahly-1

الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

أخبار متعلقة

348275_0

شاهد.. نجل طارق العريان يصفع فنانة شهيرة في ملهى ليلى ويتلقى علقة موت

pic_107857

فنانة شهيرة تستحم مع شاب تثير ضجة على مواقع التواصل

2014-08-13_00200

شفاف.. المهرة البحرينية تستعرض جسدها بملابس مثيرة ثم تحذفها

سمية-الخشاب-ترقص

ذهبت للمأذون 5 مرات.. سمية الخشاب في وصلة رقص خليجية (فيديو)

26019Image1-1180x677_d

فيفي عبده: «اتجوزت رجالة كتير عُرفي عشان الطلاق يبقى سهل»

100-184847-uae-club-alhlhlal-afc_700x400

مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء أشهر نادي سعودي