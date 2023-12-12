الثلاثاء، 12-12-2023
10:28 ص
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المواقع تهاجم بشكل دائم، لأن وجودها وتمويلها مرهون بمهاجمة أي شيء في مصر، مشيرًا إلى أن موقع "مدى مصر
" قام بإعداد تقريرًا حول الانتخابات حول وجود انخفاض ملحوظ في سعر الناخب المصري في الانتخابات الحالية.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية " ten"، أن تقرير "مدى مصر
" أهان الشعب المصري، وهذه الإهانة تستوجب المحاكمة، معقبًا: "مدى مصر
تهين الشعب المصر، وتهني أنا شخصيًا، من يقبل هذه الإهانة، من الضروري محاسبة هذا الموقع على إهانته للناخب المصري"
وأضاف أن "مدى مصر
" موقع ليس لديه رخصة أو أي جهة ، ويعمل خارج إطار القانون، ومن الضروري محاسبته، متابعًا: "الله يلعن حرية الرأي والتعبير إذا كانت تُهين الشعب وتغير الحقائق بهذا الشكل".
وأشار إلى أن موقع "مدى مصر
" لا يتعلق بالصحافة ، ويحاول رسم صورة كئيبة عن الدولة المصرية، وهدفهم الاساسي الاصطياد في الماء العكر، لافتًا إلى أن موقع "صحيح" مصر يمارس نفس الكذب والتضليل الذي يمارسه "مدى مصر
".
وأضاف: "لا أعلم لصالح من يعمل موقع مدى مصر
، أو موقع صحيح مصر، ولكن قطعًا هذه المواقع لا تتبع أي قواعد مهنية ، ولا تمتلك أي رخصة لمزاولة المهنة".