الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك عند هذا الرقم

خنت زوجي مع خطيبي الأولاني.. خايفة من ربنا وعايزة اعترف له أعمل أيه؟

«الفيل الأزرق».. ماذا وجدوا في يد أشرف طلفاح بعد العثور عليه؟

بعد تامر حبيب.. عمرو دياب يصدم الجميع ويظهر مرتديًا «حلق» في أذنه

هبة السيسي تثير الجدل بفستان فاضح: البطانة بلون بشرتي

نزيف وحروق في الجسم.. بيان من النيابة العامة حول وفاة فنان أردني بمصر

لماذا يفضل السعوديين الزواج من مغربيات؟

بعد حديثها عن ميولها الجنسية.. إيناس الدغيدي: تامر حبيب حالته وحشة

بسبب فيروس الأطفال المنتشر.. تحذير من هاني الناظر لكل الأمهات

بعد طلاقها لضبطها متلبسة بالزنا.. ريم الرياحي تخرج عن صمتها لأول مرة بعد الفيديو الجنسي

ADS
 

بعد حديثها عن ميوله الجنسية.. إيناس الدغيدي: تامر حبيب حالته وحشة

6371fc8f4c59b774f30af4b4
إيناس الدغيدي
Native
Teads
الثلاثاء، 15-11-2022 09:07 ص

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن تصريحاتها عن صديقها السيناريست تامر حبيب بشأن ميوله الجنسية، تم تحريفها وحديثها كان يتعلق بأفكار عامة وليس له علاقة بأي شخص.
وقالت: «السوشيال ميديا بتعمل حاجة غريبة وبقوا مونتيرين ومصورين ومخرجين وبيعملوا حاجات غريبة وركبوا حديث ملوش علاقة باللي قلته».

وقالت «إيناس الدغيدي»، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنها لا يمكن أن تشك في أخلاق تامر حبيب وتصريحاتها عنه تم تحريفها على السوشيال ميديا، متابعة: "أنا لا أعايب على تامر حبيب وهو حبيبنا كلنا ونحترمه على المستوى المهني والشخصي لأنه انسان مبهج واحنا أصحاب".

وأضافت «إيناس الدغيدي»، أن الهجمة على تامر حبيب على السوشيال ميديا دمها ثقيل، معبرة عن استياءها قائلة: "أنا ضريته من غير ما اقصد هو كلمني وقالي أنا متأكد أنك مش قصدك بس شوفي السوشيال ميديا عملوا ايه، ووضعي دمه تقيل، وهو في حالة وحشة وده حقه لان الهجمة لما بتبقى كبيرة ولها حاجة أخلاقية بتبقى دمها تقيل".
 

إقرأ ايضا

919

خنت زوجي مع خطيبي الأولاني.. خايفة من ربنا وعايزة اعترف له أعمل أيه؟

Capture

«الفيل الأزرق».. ماذا وجدوا في يد أشرف طلفاح بعد العثور عليه؟

133-001329-amr-diab-controversy-earring-ear-2

بعد تامر حبيب.. عمرو دياب يصدم الجميع ويظهر مرتديًا «حلق» في أذنه

أخبار متعلقة

download

ميار الببلاوي عن أجرأ مشهد مع عمرو عبدالجليل: إيناس الدغيدي مسحت بيا الأرض

202012250229192919

إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى بانتهاء عصر الإخوان