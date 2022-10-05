بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)

توفي الدكتور أسامة عبد العظيم، أستاذ أصول الفقه في كلية دراسات بنين القاهرة، بجامعة الأزهر، وذلك بعد صراع مع المرض، وقد شيع الآلاف جنازته في مشهد مهيب أمس.وتجمع المئات بمصلى العيد بمنطقة التونسي في القاهرة لصلاة الجنازة على الدكتور أسامة عبد العظيم، في الوقت الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل التعزية في وفاته.أبرز المعلومات عن الدكتور أسامة عبد العظيم:1- الاسم: الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة.2- ولد بتاريخ 25/1/1948 في حي الخليفة بالقاهرة.المؤهلات العلمية3- تخرج في القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1969.4- حصل على الماجستير في أصول الفقه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1974 وكان موضوع البحث التكميلي "حجية قول الصحابي".5- حصل على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1976.6- حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر بمرتبة الشرف الأولى عام 1983 وكان موضوع أطروحته "كتاب التحرير لما في مناهج الأصول من المنقول والمعقول" لولي الدين العرابي تحقيق ودراسة.التدرج الوظيفي7- عين مدرسا لأصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة في 2/9/1986.8- حصل على درجة الأستاذ المساعد في أصول الفقه بتاريخ 2/9/1992.9- حصل على درجة الأستاذية في أصول الفقه بتاريخ 5/6/1999.10- تولى رئاسة قسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في القاهرة خلال الفترة من 9/7/1999 وحتى 21/7/2008.11- اختير عضوا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص أصول الفقه جامعة الأزهر.12- أصبح أستاذا متفرغا منذ 1/8/2008.الخبرات والأنشطة العلمية13- تم إعارته للعمل بالتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت عامي 1984 و1985 ويعد أحد مؤسسيها.14- ناقش وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.15- شارك في العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها.16- ألقى العديد من الندوات والمحاضرات في مختلف جامعات مصر وخارجها.مؤلفاتهألف العديد من الكتب الأصولية والتحقيقات العلمية ومنها:1- السبيل لتصفية علم الأصول من الدخيل.2- مقدمات النسخ.3- درس أصول الفقه المصفى المحلي في مسائل المجمل والمبين والنسخ والسنة والإجماع.4- القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام.5- موسوعة أسباب الإجمال.6- حجية قول الصحابي.7- مدخل الهائب إلى تيسير وتحرير مختصر ابن الحاجب.8- نحو منهج جديد في تخريج الفروع على الأصول.9- مذكرة المعاوضات في فقه البيوع.10- التحرير لما في منهج الأصول من المنقول والمعقول دراسة وتحقيق.11- نصوص أصولية من شرح الإسنوي على منهاج البيضاوي في مسائل المجمل والمبين والنسخ والسنة والإجماع.12- عيون الأصول.13- درس أصول الفقه المصفى المحلي في القياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد والتعارض والترجيح.14- نصوص أصولية من شرح الإسنوي على منهاج البيضاوي في مسائل القياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد والتعارض والترجيح.15- بحث أصولي مبتكر عن شروط الاجتهاد.وقال عنه المحامي منتصر الزيات في سبتمبر الماضي حين كان يعاني من أزمة صحية، إن "الدكتور أسامة عبد العظيم أنشأ أسرة شباب الأزهر في جامعة الأزهر وكان من أوائل جيل الصحوة، ومنذ ذلك الوقت كان يشغل نفسه بالعلم والفقه والحديث".وأضاف أن "مسجده بالإمام الشافعي كان قبلة للمصلين خاصة في شهر رمضان حيث يقيم الليل بالقرآن، وكان مسجده منارة للعلم، لم يعرف عنه الغلو أو الانبطاح، ولم يطرق أبواب السلاطين ولم يمالئ المعارضين انشغل بالعلم في تخصصه".