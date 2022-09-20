الثلاثاء، 20-09-2022
02:33 ص
نسمه عبد الوهاب
عاد الفن
ان عمرو عبد الجليل
لتصوير أحداث مسلسله الجديد الضاحك الباكي الذي يحكي السيرة الذاتية للنجم الراحل نجيب الريحاني
، حيث يتواجد عمرو بشكل يومي داخل منطقة التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير المشاهد الخارجية للعمل تمهيدا لعرضه في الموسم الدرامي الشتوي عبر عدد من القنوات المصرية والعربية بعد أن توقف التصوير لأكثر من أسبوعين
ومسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل
في دور نجيب الريحاني
، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني
، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفن
انين
ويتناول المسلسل قصة حياة نجيب الريحاني
بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وعن قصص الفن
والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة