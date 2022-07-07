بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتحرش بشقيقة هنا الزاهد

الخميس، 07-07-2022
10:52 ص
قررت
النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهم بالتحرش
لفظيا بالبلوجر نور الزاهد
شقيقة
الفنانة هنا الزاهد
، داخل مول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، بعد تصالح الطرفين وتنازل
شقيقة هنا الزاهد
عن المحضر.
كانت
واجهت النيابة العامة العامل
بالتهم الموجهة له، والذي أنكر ارتكابه الواقعة:
"معملتش حاجة ومجتش جنبها"، وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية
حول الواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.
استغاثة
عبر "انستجرام" كانت محل استجابة سريعة من أجهزة الأمن بالجيزة القبض على
عامل تحرش
لفظيا بشقيقة الفنانة هنا الزاهد
داخل مول تجاري شهير بمدينة السادس من أكتوبر.
وحدة
الرصد والمتابعة تابعت منشورا نشرته فرح الزاهد جاء فيه "الراجل دا متحرش
واقف
في مول مصر عمال يتحرش
بالبنات وحاجة منتهى قلة الأدب"، مضيفة "مرحمش حتي
أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام الزبالة وعمال يغمز لها وحاجة تخدش حياء أي بنت".
في أقل
من ساعة، تحركت قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس
قطاع اكتوبر وبرئاسة المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول وألقت القبض على
المشكو في حقه.
تحرر
المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة
للتحقيق.