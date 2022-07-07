الجمعة 08 يوليه 2022
توقيت مصر 00:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

شاهد.. تسريب فيديو فاضح لنجل الرئيس الأمريكي

«انزلوا العيسى من المنبر» يتصدر الترند.. لماذا الهجوم على الشيخ محمد العيسى؟

الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى: مدينة تسبق القاهرة بـ 15 دقيقة

يُصرف شهريًا.. طرح شهادتين بفائدة شهرية 14% لمدة 3 سنوات

بعد الحجز على أمواله في 37 جهة.. محامي عبدالله السعيد: ربنا يعلم بيصرف منين

بأمر ملكي.. من هو محمد العيسى إمام وخطيب يوم عرفة؟

رقم ضخم.. كم تبلغ تكلفة كسوة الكعبة المشرفة؟

جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتحرش بشقيقة هنا الزاهد

ADS
 

بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتحرش بشقيقة هنا الزاهد

15988386621616180590
نور الزاهد
Native
Teads
الخميس، 07-07-2022 10:52 ص
قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهم بالتحرش لفظيا بالبلوجر نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، داخل مول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، بعد تصالح الطرفين وتنازل شقيقة هنا الزاهد عن المحضر.

كانت واجهت النيابة العامة العامل بالتهم الموجهة له، والذي أنكر ارتكابه الواقعة: "معملتش حاجة ومجتش جنبها"، وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.
استغاثة عبر "انستجرام" كانت محل استجابة سريعة من أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عامل تحرش لفظيا بشقيقة الفنانة هنا الزاهد داخل مول تجاري شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

وحدة الرصد والمتابعة تابعت منشورا نشرته فرح الزاهد جاء فيه "الراجل دا متحرش واقف في مول مصر عمال يتحرش بالبنات وحاجة منتهى قلة الأدب"، مضيفة "مرحمش حتي أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام الزبالة وعمال يغمز لها وحاجة تخدش حياء أي بنت".

في أقل من ساعة، تحركت قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع اكتوبر وبرئاسة المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول وألقت القبض على المشكو في حقه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
 

إقرأ ايضا

1

بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

202205020938443844

الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى: مدينة تسبق القاهرة بـ 15 دقيقة

20210724002414001

جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

أخبار متعلقة

643805

تحرش بشقيقته فغرز المطواة في قلبه

4-145

المحكمة تصدر قرارها في «تحرش» إعلامي شهير بـ رانيا يوسف

262

صور.. غرق شاب في العلمين بعد ساعات من كتابة منشور عجيب!

20220504062503253

هتك عرضها من الخلف.. «فتاة الدليفري» تُسلم متحرش «العشرين» للشرطة

54007-21427143_180560789155213_1030823350493343591_o

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

220125-16169524000932141

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد