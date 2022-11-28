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بعد تقرير الطب الشرعي.. الكشف عن سبب آخر لانتحار فتاة البحيرة

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فتاة البحيرة
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الإثنين، 28-11-2022 10:22 ص

كشف أحد المقربين من فتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بمركز إيتاي البارود تفاصيل جديدة، والتي ماتت تاركة رسالة عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاتها بلحظات موضحة الأسباب التي دفعتها لإنهاء حياتها بسبب أنها تعرضت للتحرش من ابن عمها الأكبر وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن كذبوها و لم يصدقها أحد .

وذكر أحد الأهالي المقربين من الفتاة – حسب صدى البلد- أنها كانت تعانى من اضطراب نفسى في الآونة الأخيرة،  جراء  مشاكل عديدة بينها و بين و الدها، إثر التحاق شقيقها من أبيها كلية الطب الخاصة، علي الرغم من طلبها في وقت سابق للالتحاق بذات الكلية إلا أنه رفض، الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة، أقبلت على إثرها بإنهاء حياتها.

بعد الإطلاع على تقرير الطب الشرعي ثبت  سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها و عدم وجود أي آثار لواقعة تعدي أو تحرش للفتاة .
 

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