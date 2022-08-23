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بعد تقبيل يده أمام الجمهور.. طبيب شيرين يكشف تفاصيل لم يعرفها أحد عن حالتها

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شيرين وطبيبها
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الثلاثاء، 23-08-2022 09:49 ص

علق الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب على قيامها بتقبيل يده أمام الجميع خلال مشاركتها في مهرجان قرطاج بتونس قبل يومين، كما كشف تفاصيل حالتها الصحية.

وقال إن شيرين، كان لها حضور طاغ وتصرفت بعفوية وتلقائية وكان موقفها بتقبيل يده دليل على ذلك.

وأوضح أن الفنانة تواصلت معه وطلبت مساعدته طبيا وصحيا ومارس دوره كطبيب ووضع لها الأسس السليمة لكي تعود لحالتها الصحية والذهنية وبكامل طاقتها الإيجابية.

وأشار إلى أنه كان لها بمثابة الطبيب والصديق والأخ والوالد الذي يزيل من داخلها أي مشاعر سلبية وإحباطات جراء تداعيات أزمتها.

ونفى طبيب شيرين إدمانها لأي نوع من الأدوية المهدئة، مشيراً إلى أن الفنانة كانت ستنتهي فنيا وإنسانيا وكان لابد من انتشالها من كل ذلك.

ولفت إن الفنانة ما زالت تسير على خطوات للعلاج وسترونها قريبا بالشكل الذي تعود عليها الجمهور مشيرا إلى أن سبب وزنها الزائد يرجع لكونه سلوك طبيعي راجع للإفراط في تناول الطعام للهروب من الأزمات.
 

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