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بعد تفشي كورونا في بيراميدز.. قرار عاجل من اتحاد الكرة

كورونا في بيراميدز.
كورونا في بيراميدز.
Native
الأحد، 30-05-2021 09:24 م محمد فضل
قرر اتحاد الكرة، تأجيل مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس مصر والتي كان محددا لها يوم ٢ يونيو المقبل لموعد يحدد لاحقا.

وكان من المفترض أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة يوم ٢ يونيو باستاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من كأس مصر.

وجاء ذلك علي خلفية انتشار فيروس كورونا بين أعضاء فريق بيراميدز.
في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن موعد انتهاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن بيراميدز لديه هو الآخر مؤجلات بسبب وصوله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف: تأجيلات الدورى تؤثر على رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري بالنصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

واستطرد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة: عرضنا على الأندية خوض مباريات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل إلا أنها رفضت بسبب سفر لاعبيها الدوليين للانضمام لمعسكرات منتخبات بلدهم خلال فترة الأجندة الدولية.

وتابع: مؤجلات الدورى وتمسك الأندية بموقفها الرافض لخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين ستؤدي إلى إنهاء الدوري خلال شهر سبتمبر المقبل كما كان متفق عليه من قبل.
 

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