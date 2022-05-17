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بعد تغريدة كتبها صباحًا.. «تويتر» يحذف كل تغريدات تركي آل الشيخ

تركي-ال-شيخ
تركي ال الشيخ
Native
Teads
الثلاثاء، 17-05-2022 12:48 م

تصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، ترند موقع "تويتر"، عقب حذف الشركة جميع تغريداته من الموقع الأزرق بشكل مفاجئ.
وجاء اختفاء كل تغريدات "آل الشيخ"، بعج تغريدة كتبها صباح اليوم تحدثت عن "أسلوب جديد" له على الموقع.
ونشر آل الشيخ تغريدة صبيحة الثلاثاء قال فيها: "أسلوب جديد في تويتر"، دون أن يوضح طبيعة هذا الأسلوب.
وبعد هذه التغريدة بوقت قصير اختفت جميع التغريدات لتركي آل الشيخ على الموقع الأزرق وسط تساؤلات حول السبب.
وكان قد أعلن آل الشيخ قبل أيام أنه سيغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من أجل الراحة.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية كان قد مر بوعكة صحية مؤخرا أجرى على إثرها عملية جرحاية دقيقة في أمريكا.
شاهد التغريدة هنا :
 

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