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بعد تعيينه بأسبوعين.. كامل الوزير يُقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد

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كامل الوزير
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الخميس، 06-05-2021 12:55 م

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارُا  بتعيين المهندس أشرف عبد الوهاب نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الواحدات المتحركة والدعم الفني، خلفا للمهندس  سامي عبد الفتاح عبد المجيد الذي تم تعيينه منذ إسبوعين فقط.
وقال مصدر، إن وزير النقل خلال جولته أمس تفقد عدد من الأماكن داخل محطة مصر، و عقد اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية واعترض على عدد من النقاط في قطاع الصيانة ، موضحًا أنه أصدر القرار  أمس فور وصوله لمكتبة في الوزارة بعد إنتهاء الجولته بدون أي تعليق، حسب صدى البلد.
وكان المهندس سامي عبد الفتاح قد تم تعيينه  يوم الإثنين الموافق 24/4/2021 على خلفية حادث قطار طوخ بعد أن كان يشغل منصب رئيس صيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة.
 

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