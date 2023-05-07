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بعد تعليقها على أزمة شاكوش وزوجته.. هجوم من الجمهور على بسمة وهبة

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شاكوش وزوجته مع بسمة وهبة
الأحد، 07-05-2023 10:29 ص

 

علقت الإعلامية بسمة وهبة على أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وذلك بعدما تقدمت "ريم" صباح  أول أمس الجمعة بمحضر رسمي اتهمته خلاله بطردها من منزلها والاستيلاء على وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق.

 

ونشرت "وهبة" صورة جمعتها بشاكوش وزوجته من كواليس حلقة برنامجها "العرافة" وعلقت عليها قائلة: "نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيوت"، ولاقت الصورة والتعليق هجوماً من قبل متابعيها والذين اتهموها إنها سبباً من أسباب الخلاف بينهما وذلك بعد حلقتهما الشهيرة معها والتي تم عرضها بموسم رمضان الماضي وكشفت خلاله عن العديد من الخبايا والأسرار.

 

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: "مش حضرتك في برنامجك أفشيتي أسرارهم تقريباً أنا مش قادرة أفهم التناقض، نتمني أن برنامجك يبطل إفشاء أسرار البيوت، مش انتي اللي وقعتي بينهم، ما أنتي اللي ولعتيها".

 

واستضافت بسمة وهبة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد أيام من زواجهما وكشفت خلاله عن العديد من الأسرار بواسطة "شيخ العرافين" والذي واجه "شاكوش" بالعديد منها "زواجه في فتاة أخرى" و"فيلا التجمع" وهو ما سبب إحراجاً لشاكوش وهدد بالإنسحاب من الحلقة.

 

يذكر أن حسن شاكوش احتفل بزفافه في حفل كبير أقامه قبل أيام من شهر رمضان الماضي، وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تامر حسني، رامي صبري، مصطفى قمر، محمد نور، أحمد بتشان، محمود الليثي، حمو بيكا، عمر كمال ورضا البحراوي.

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