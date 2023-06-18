بعد تعرضها للابتزاز بصور فاضحة.. نص أقوال راندا عبدالسلام أمام النيابة

عاقبت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، المتهم "ع. أ" بابتزاز الفنانة راندا عبد السلام بالسجن 5 سنوات وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليها قبل احالة المتهم للجنايات

نص التحقيقات

س / ما سبب حضورك لسراي النيابة اليوم؟

ج/ انا جيت بناء على طلب النيابة العامة

س/ ما هي تفصيلات شكواك؟

ج/ اللي حصل إن في شهر رمضان اللي فات بعد عرض مسلسل الخاص بي "فارس بلا جواز " لقيت صفحات وأكونتات على موقعى الانستجرام والفيس بوك بتنزل كلام عنى إساءة لسمعتى وعرضى، وبلغت في اللي حصل كده وعملت محضر وده أثر عليا وعلى أهلی وشغلی وسبب في فسخ عدة تعاقدات مع شركات الإنتاج وضرر مادی وأدبی جسیم وبعت رسائل لكل الناس اللي أعرفهم وبناتی وقرایبی وأصحابي في الشغل تسيء إلى سمعتى وعرضی وبعد كده لما بعت أسأله هو بيعمل كده ليه وعايز إيه قال إنه عايز منى فلوس ودهب وألماظ وطلب مبلغ مالی ٥٠٠٠٠ جنيه فأنا رحت بلغت في قسم تكنولوجيا المعلومات.

س/ وما الذي حدث تحديدا آنذاك؟

ج/ اللي حصل إن في واحد مستخدم حساب " 1 ranfa_reklam" على موقع انستجرام " Instagram" بیهددنی وبیبعت رسالي لحسابي على نفس الموقع " Randa_abdelsalm_official" وطلب منى فلوس و دهب و ألماظ وعشان يبطل يبعت رسايل للناس و يقفل الصفحة اللي بتسيء إلى سمعتي وده سبب ليا في أضرار مادية و معنوية جسيمة.

س/ وهل بلغ المتهم مقصده من ذلك؟

ج/ هو مخدش منى فلوس بس شهر بیا وبسمعتى وبعت كلام يسيء لى لأصدقائي والمتابعين بتوعى وتسبب ده في إن عقدين لشركات إنتاج بمبالغ نقدية كبيرة وقفت عقودها وده عمل ضرر ليا كبير ماديا وأدبیا.

س/ وهل مازالت ذلك الحساب قائما؟

ج/ الحساب ده اتقفل بعد ما عملت المحضر والفحص الفني عرف المستخدم بتاعه، لكن في حسابات تانى استمرت بالتشهير بي والإساءة إلى سمعتى لغاية من شهرين فاتوا.