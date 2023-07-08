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بعد تعرضها لـ«عضة أسد».. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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مادلين طبر
السبت، 08-07-2023 11:59 ص نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة مادلين طبر، آخر تطورات حالتها الصحية؛ بعد تعرضها لعضة أسد، في أثناء تقديمها لأولى حلقات برنامجها «قعدة مع مالين»، عبر فضائية «الحدث اليوم».

وقالت مادلين طبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم: “علمت أن مدرب الأسود محمد الحلو، يشعر بالحزن، لكنه لم يقصر، ومحترف، وحذرني من الاقتراب من الأسد، وكان يجب عليّ بعد حضني للأسد في المرة الأولى، عدم العودة إليه مرة أخرى”.


وتابعت الفنانة مادلين طبر: “لن أكرر هذه التجربة مرة أخرى في حياتي، وتصدرت التريند بشكل غير مقصود، لكن أنا قلبي ميت، وفوجئت بحب الناس، وحرصهم على متابعة تطورات حالتي الصحية”، مضيفة أنها تناولت جرعة سعار، ويتبقي لها 3 جرعات أخرى، مطمئنة جمهورها على صحتها.

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