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بعد تعافيها.. حورية فرغلي تفاجيء الجميع بالحجاب

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حورية فرغلي
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الأحد، 10-10-2021 10:31 ص

بعد أشهر من تعافيها من وعكتها الصحية التي استمرت سنوات، عادت الفنانة حورية فرغلي إلى ممارسة نشاطها التمثيلي، حيث تشارك في مسلسل "أيام وبنعيشها" الذي يتم تصويره في بيروت.
وظهرت حورية في كواليس المسلسل مرتدية الحجاب من أجل دورها في المسلسل إذ تجسد شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولي.
وأشاد الجمهور بإطلالتها بالحجاب، فيما التبس الأمر على البعض وظن أنها قررت ارتداء الحجاب لكنه ضمن سياق عملها الفني.
مسلسل "أيام وبنعيشها" من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي ومحمد مغربي، وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوي المقبل.


 

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