بعد تطليق دنيا بطمة.. محمد الترك يظهر بحالة غير طبيعية ويطلب السماح من محمد رمضان

الخميس، 27-10-2022
11:59 ص
ظهر
المنتج البحريني محمد الترك
، غاضبا وبحالة غير طبيعية عبر مقطع فيديو، شاركه مع متابعيه
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة المغربية دنيا بطمة
.
وطمأن
"الترك" في بداية المقطع، متابعيه مشيرا إلى أنه بخير، وموجها رسالة لوالدته
قائلا:"أمي حبيبتي مها الترك، 3 سنوات ونصف، لم أزورك، أنا كنت مقصر، أنا اللي
كنت غلطان".
كما
قدم "الترك" اعتذاره، لـ "محمد رمضان
"، عبر المقطع المتداول، قائلا:
"آسف لأنك يوم ما كنت مريض على فراش الموت ما جيت لعندك، أعتذر سامحني".
واعترف
"الترك"، بأنه في عزاء عمه، لم يحضر دفنته، مطالبا منه أن يسامحه.
وأشار
المنتج البحريني ، إلى أنه يوم تخرج ابنته "حلا"، لم يكن واقفا معها، موجها
لها رسالة: "لا تزعلي من أبوك"، مختتما المقطع بقوله: "اهلك ثم أهلك
ثم أهلك".