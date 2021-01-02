بعد تطليقه لـ أنغام .. أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غير متوقعة

بعد تطليقه لـ أنغام .. أحمد إبراهيم يثير الجدل برسالة غير متوقعة

ظهر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رفقة زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى بعد انفصاله منذ أشهر عن المطربة أنغام.



وعلق أحمد إبراهيم على الصورة قائلا: سنة 2020 كانت الدرس العظيم .. وعام التصحيح 2021.



وكان أحمد إبراهيم وأنغام انفصلا بشكل رسمي في يوليو من عام 2020 بعد زواج استمر لفترة قصيرة.

