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بعد تطاوله على القرآن.. قرار قوي بشأن أستاذ الإسكندرية

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بعد تطاوله على القرآن.. قرار قوي بشأن أستاذ الإسكندرية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 05:00 م
قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إيقاف عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على السيد الوزير خلال ٤٨ ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لاستاذ جامعى، يتطاول على الآيات القرآنية، خلال إحدى المحاضرات، بكلية خدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية حسبما ذكر البعض.
 

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