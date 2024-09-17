الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
توقيت مصر 21:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار السعودية وتوقعات بهبوط حاد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن مصر

السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب استنزاف طويلة

"زي الخروف المسلوخ".. أول تعليق من أسرة ضحية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

بعد تصويرها من منطقة حساسة.. شاكيرا تغضب وتغادر المسرح(فيديو)

منشد تونسي يقرأ القرآن على لحن الموسيقى ويثير الغضب

كيف قنصت مصر أغلى طائرة تملكها إسرائيل وأسقطتها في سيناء؟

بعد تصويرها من منطقة حساسة.. شاكيرا تغضب وتغادر المسرح(فيديو)

66e9079f4236045d1c35792a
ا
الثلاثاء، 17-09-2024 11:03 ص

 

 

غادرت النجمة شاكيرا المسرح فجأة إثر تعرضها الليلة الماضية لموقف غير لائق في أحد ملاهي ميامي بالولايات المتحدة.

وتمت دعوة النجمة الكولومبية إلى المسرح للرقص على أغنية "Soltera"، لكن أداءها تعرقل عندما لاحظت أن بعض أفراد الجمهور كانوا يصورون تحت فستانها.

في البداية، طلبت شاكيرا منهم التوقف، وقامت بضبط فستانها عدة مرات لحماية خصوصيتها، لكنهم واصلوا أفعالهم، مما أجبرها على مغادرة المسرح، على الرغم من أنها حاولت الحفاظ على رباطة جأشها.

على إثر ذلك، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تلك اللحظات المحرجة، مما أثار غضبا واسع النطاق.

وأعرب العديد من النشطاء عن اشمئزازهم من الموقف وإدانتهم له، مؤكدين على ضرورة احترام الفنانين وضمان بيئة آمنة لهم، ومحاسبة الجناة قانونيا.

من جهتها، لم تعلق شاكيرا بعد على الحادثة. ويأتي هذا بعد الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به مؤخرا بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه، الذي شاركته علاقة استمرت 11 عاما ولديهما طفلان، ميلان وساشا. وانفصل الزوجان في عام 2022 وسط تقارير عن خيانة بيكيه.







إقرأ ايضا

Capture

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

2024_8_31_19_31_44_79

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

1

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة