بعد تصويرها بالمايوه.. منى فاروق:«عايزة أبدأ صفحة جديدة .. ليه تفضحني؟»

الأحد، 11-04-2021
10:17 ص
المصريون
كشفت الفنانة
منى فاروق، عن تفاصيل تعرضها للتحرش والتنمر
الإلكتروني، وتصوير
ها دون علمها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في شرم الشيخ بمنطقة دهب.
ونشرت منى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
“إنستجرام” مقطع فيديو قالت فيه: “إنها أثناء تواجدها في أحد المطاعم في دهب فوجئت
بشاب يقوم بتصوير
ها دون معرفتها”.
ولفتت إلي أنها طلبت من الشاب هاتفه وحذفت الصور والفيديوهات
الذي على الفور اعتذر وغادر المكان.
وعلقت مني فاروق
علي ما تعرضت له،قائلة: “أنا من حقي أعيش
حياتي سيبوني أعيش في سلام وسيبوني أعيش بحريتي، دع الخلق للخالق، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر
والمرضي النفسيين”.
واختتمت حديثها، قائلة:”لا للتنمر، لا للإساءة النفسية لا
للتصوير
بدون علم لا للتحرش الإلكتروني”، مضيفة :" انت بتصورني بدون علمي ليه عشان تنشر وتقول شاهد فضيحة منى فاروق بالمايوه؟".
وقالت في فيديو آخر : ليه مش عايزني أبدأ صفحة جديدة؟".