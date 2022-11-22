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بعد تصدرها التريند بسبب مشهد وقُبلة جريئة.. من هي إلهام صفي الدين ابنة أخت إلهام شاهين؟

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إلهام شاهين مع إلهام صفي الدين
Native
Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 10:42 ص


بعد القُبلة الجريئة التي قدمتها في فيلم "صاحبتي" وتصريحاتها المثيرة، تصدرت الفنانة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وتضمنت مشاهد الفيلم القصير، مشهدا لقبلة جريئة قدمتها إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، الأمر الذي عرضها للانتقاد من قبل الجمهور، لذلك دافعت الفنانة الشابة عن مشهدها الجريء.


في أول رد على تقديمها للمشاهد الجريئة، قالت إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين: "مبسوطة وراضية جدا عن كل حاجة حصلت، وحاسة إن كلنا تعبنا عليه، سواء فيه بوسة أو فيه شيء ملموس، فاهمة إن ده مش في مجتمعنا ومش معتاد عليه، لكن دي حاجة كانت بتحصل زمان وعادي، لكن الزمن والوقت اتغير".

 الفنانة إلهام صفى الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين
وأضافت الممثلة الشابة، خلال مناقشة الفيلم في الجامعة الأمريكية: "أنا شايفة إن أي حاجة عملتها عن اقتناع، الفن جاي من الحقيقة والحقيقة بيحصل فيها كل حاجة، لو هاقدم فن هاقدمه زي ما هو، وعمري ما هاتكسف من ده بصراحة".


يعني إيه سينما نضيفة؟
بسؤالها عن رأيها في مصطلح "السينما النظيفة" وتقديم المشاهد الجريئة، قالت الهام: "ما معنى السينما النظيفة؟، لكل مجتمع ثقافة محددة، وكل شعب تربى على أفكار وممنوعات، وهذا طبيعي عندما يكون الشخص مقتنعا بشيء وكبر عليه، ولن يستطيع تغييره، لكن أنا لا أخاف".


وأضافت: "مينفعش الفن يبقى متقيد، الفن إحساس، أحنا كبشر بنتحكم في تفكيرنا، لكن معندناش تحكم في إحساسنا، مينفعش تقولي أنا عاوز الحالة دي لكن في ممنوعات، لازم الدنيا تكون متفتحة، ودور الفن أنه يفتح دماغ الناس بدل ما الناس تقفل عليه، بالنسبة لي حابه أعمل كل حاجة، ولو أنا شايفة أن فيه مشهد أو حاجة في السياق الدرامي وفي الكتابة والرسالة هاقدمها، لكن لو ملهاش لازمة مش هاعملها".


إلهام شاهين: مطمنة على مستقبل بنت أختي
بدورها دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب أننا بننتقد بوسة في الفيلم، مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات، في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".
وأضافت في تصريحات صحفية: "ليه بنكره الحب ومش بنفرح بيه وندافع عنه؟، وبقول لصناع الفيلم شرفتونا بفيلمكم اللي بيمثل مصر في أكبر مهرجانات العالم، وبقول لإلهام ابنة شقيقتي أنا مطمنة عليكي وعلى مستقبلك".
من هي الهام صفي الدين؟
إلهام صفي الدين، هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين، وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية.


وطلت إلهام، لأول مرة في طفولتها في آخر حلقات مسلسل "نعم ما زالت أنسة" مع خالتها إلهام شاهين عام 2010، كما شاركت أيضًا في مسلسل "أسيا" مع النجمة منى زكي والنجم هاني عادل، وقامت بدور أبنتهما عام 2013.

واختفت الهام فترة، قبل أن تعاود الظهور من جديد عام 2021، فى عدة أعمال، هم "حكاية مش هانفرح بيكي" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، وتقوم بدور صديقة جومانة مراد، و"ضد الكسر" مع نيللي كريم، و"حكاية توت" من مسلسل "تحت السيطرة" مع حنان مطاوع.

وخلال عام 2022 شاركت في مسلسل "منورة بأهلها" مع ليلى علوي، وإخراج يسري نصرالله، و"مين قال" مع جمال سليمان إخراج نادين خان، و"وسط البلد" مع جمال عبد الناصر والمخرج أحمد شفيق.
 

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