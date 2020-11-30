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بعد تشريح جثمانه.. القبض على طبيب «مارادونا» بتهمة قتله

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بعد تشريح جثمانه.. القبض على طبيب «مارادونا» بتهمة قتله

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جثة مارادونا
 
الإثنين، 30-11-2020 10:09 ص المصريون

نقلت وسائل إعلام عالمية، أن السلطات ألقت القبض على طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الشخصي، وتم توجيه تهمة "القتل غير العمد" له، ومن المقرر أن تتعمل الجهات المعنية على التحقيق بالأمر، والكشف عن الأمور المجهولة، أي اذا كان وفاةه نتيجة إهمال من قبل الطبيب، وذلك بعد خضوع جثمان الراحل للتشريح.
وكان توفي مارادونا اثر تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز الـ60 عاماً، وذلك بعد معاناته من أزمة صحية في الفترة الأخيرة، خضع على أثرها للعلاج في المستشفى، بحسب وسائل إعلام أرجنتينية.
وأشارت تقارير صحفية أن مارادونا أُصيب بنوبة قلبية في منزله، بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى، وخضوعه لعملية جراحية من جلطة دماغية.
ويُعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، وساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، كما لعب في أندية عديدة، ومنها بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
 

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