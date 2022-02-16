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بعد تسريب فيديو إباحي مع شاب خليجي.. حبس فنانة كويتية شهيرة عامين(صور)

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بيبي بوشهري
Native
Teads
الأربعاء، 16-02-2022 09:19 ص


قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، بحبس الفنانة والفاشينيستا الشهيرة "بيبي بوشهري"، وصديقها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة بألفي دينار وذلك في قضية نشر مقطع على "سناب شات" مخل بالآداب.
كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الثاني بعد انقضاء عقوبته، وفق ما أورده حساب خبر عاجل المحلي.
وكشف حساب ”شبكة الكويت“، أن الفاشينيستا المعنية هي بيبي بوشهري وصديقها، والتي سبق وأمرت النيابة العامة بحبسها وصديقها على ذمة القضية
وكانت النيابة العامة قد أمرت في نوفمبر من العام الماضي، بحبس الفاشينيستا بيبي بوشهري وصديقها، على خلفية المقطع المعني.
ووفق ما أورده حساب ”تفتيش“ المحلي، حول تفاصيل الواقعة، فقد توجهت بيبي بوشهري إلى مركز الشرطة، وأرادت تقديم بلاغ عن مقطع الفيديو، في محاولة لحماية نفسها وللحصول على تعويض، لكنها تحولت من شاكية إلى متهمة.
شاهد الصور بالضغط هنا:
 

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