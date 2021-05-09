بعد ترقب وحيرة.. الصاروخ الصيني يسقط فوق المحيط الهندي

الأحد، 09-05-2021
05:46 م
فتحي مجدي
أعلنت الصين
أن بقايا الصاروخ الذي خرج عن نطاق السيطرة قبل أيام "تحطمت" فوق المحيط الهندي، اليوم الأحد، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.
ولم يكن الخبراء قادرين على التنبؤ بالضبط بالموقع قبل سقوط الصاروخ الصاروخ "لونج مارش 5بي" البالغ وزنه 18 طنًا، مما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية سقوطه على منطقة مأهولة.
لكن لحسن الحظ، يبدو أن الصاروخ دخل مرة أخرى فوق المحيط الهندي بعد أن قال مكتب هندسة الفضاء الصين
ي (CMS) والمسؤولون الصين
يون أن بقاياه عادت عند خط طول 72.47 درجة شرقًا وخط عرض 2.65 درجة شمالًا في الساعة 03.24 بتوقيت جرينتش، غرب جزر المالديف، وتحطمت.
وغرد عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد جوناثان ماكدويل: "لذلك ما زلت في انتظار تأكيد القوة الفضائية، لكن المؤشرات (بثقة منخفضة إلى متوسطة) ربما سقط الصاروخ في مكان ما فوق المحيط الهندي".
وأكدت خدمة المراقبة "سبيس تراك" التي تستخدم بيانات عسكرية أمريكية دخول الصاروخ الغلاف الجوي.
وكتبت على "تويتر": "يمكن لأي شخص يتابع دخول لونج مارتش 5 بي الاطمئنان. الصاروخ سقط".
وأضافت في تغريدة منفصلة: "نعتقد أن الصاروخ سقط في المحيط الهندي لكننا ننتظر البيانات الرسمية" من وحدة تابعة لقوة الفضاء الأمريكية.
مع ذلك، يواصل المتتبعون إظهار الصاروخ وهو يتحرك على الرغم من التقارير عن تحطمه.
وكانت هناك عدة تقارير في وقت سابق صباح اليوم تفيد بأن الصاروخ شوهد منخفضًا جدًا في الشرق الأوسط، وهو ما يتناسب مع الجدول الزمني للصاروخ الذي سقط في المحيط الهندي.
وقال الجيش الأمريكي، إن قيادة الفضاء الأمريكية كانت تتعقب عملية إعادة الدخول لكن ليس لديها خطط لإسقاط الصاروخ.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نأمل أن يهبط في مكان لا يضر فيه أحدًا. نأمل، في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل".
وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي سبعين بالمائة من سطح الأرض. لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل.
ونقل هذا الصاروخ أول مكونات محطة الفضاء الصين
ية الجديدة إلى مدار الأرض في 29 أبريل، والتي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة في محطة فضاء صينية دائمة.
وفي تدوينة قبل سقوطه، قالت شركة الفضاء الجوي: "إعادة دخول لونج مارتش 5 بي أمر غير معتاد لأنه أثناء الإطلاق، وصلت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى السرعة المدارية بدلاً من السقوط في مداه كما هو معتاد".
وأضافت: "جسم الصاروخ الفارغ موجود الآن في مدار بيضاوي الشكل حول الأرض حيث يتم جره نحو عودة غير متحكم فيها".
وسقطت أجزاء من صاروخ صيني سابق فوق ساحل العاج في مايو 2020، مما ألحق أضرارًا بالعديد من المباني ولكن لم يُسفر عن إصابة أحد.