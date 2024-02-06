بعد تراجع الدولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

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رئيس الوزراء
الثلاثاء، 06-02-2024 11:37 ص

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا سنشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بدء مراقبة التزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع مارس المقبل".
وأشار: "سيتم توفير السلع للمواطنين في كافة المحافظات، وسيتم توفير السلع أيضا في مبادرات مثل أهلا رمضان"، موضحا: "الحكومة رصدت وجود نقص في بعض الادوية".
وأوضح: "رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياطات من الأدوية، كما أكد أيضا على توفير كل الادوية التي يحتاجها المواطن"، مشيرا: "رئيس الوزراء أكد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك".
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة لديها خطة لتوطين الأدوية في مصر، والدولة تتحرك سريعا للإفراج عن كل المستلزمات الطبية الموجودة في الجمارك".

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