بعد تداول هذا الفيديو.. آل الشيخ يخرج عن شعوره:«حياتي الخاصة ليًّ»

الخميس، 26-11-2020
09:59 ص
المصريون
انفعل المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه
في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بسبب منشورات البعض على مواقع التواصل
الاجتماعي، بشأن الحياة الشخصية لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا
،
الذي توفي عن عمر يناهز الـ60 عامًا، حيث انتقد البعض طريقة حياته وما صاحبها من
إدمان شرب الكحول ومصاحبة الفتيات، بعد تداول فيديو له مع فتاة يرقصون شبه عراة.
وقال «آل الشيخ» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل
الاجتماعي «تويتر»: ۓاللي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمارادونا
.. أنت عليك منه في الملعب..
معرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية».
وأضاف: «حياتي الخاصة ليَّ؛ وليَّ رب يحاسبني عليها.. مارادونا
ومايكل جاكسون وجوردن وكلاي وأم كلثوم ومحمد عبده ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر».
وتوفى "مارادونا
" أمس عن عمر ناهز الـ 60
عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة، وأعلنت الأرجنتين الحداد في البلاد 3
أيام.