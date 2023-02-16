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بعد تأييد إعدامه.. خطوة مفاجئة من اسرة نيرة أشرف تجاه والدة محمد عادل

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محمد عادل
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الخميس، 16-02-2023 10:01 ص

 

 

أعلن خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف، أنه تم رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه، ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

 

وكشف المحامي، أنه بعد رفض الطعن على حكم، جرى رفع دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.

 

وأكد خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف:- "أنه في حالة حكم المحكمة بالمبلغ وعدم قدرة والدة محمد عادل بالدفع سيتم تطبيق الحبس عليها فورا.

 

وأضاف عبد الرحمن: أن محمد عادل أصبح غير مسؤولا بالسداد لأنه في حكم الميت بعد تأييد حكم الإعدام عليه من قبل محكمة النقض.

 

وكانت رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام سور جامعة المنصورة.

 

وتغيب المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف عن جلسة نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية مقتل نيرة أشرف الطالبة الجامعية أمام سور الجامعة، بعد أن تتبع خطواتها واستل سلاحه الأبيض من الجراب وانهال عليها ضربا، وسط صراخ وفزع داخل أسوار الجامعة.

 

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

 

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي.

 

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