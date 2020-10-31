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بعد تألقه اليوم.. "شوبير": هذا الحارس غيّر التاريخ

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بعد تألقه اليوم.. "شوبير": هذا الحارس غيّر التاريخ
 
السبت، 31-10-2020 08:44 م
أشاد الإعلامي الرياضب أحمد شوبير، بـ"" إدوارد ميندي" حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عقب تألقه مع فريقه اليوم.

وذكر "شوبير" على "تويتر" أن الحارس المتألق غير مقولة تاريخية بشأن حراس المرمى.


وكتب: "إدوارد ميندي " مع تشيلسي يتخطي مقولة الحارس نصف الفريق حارس رائع جداً".



وحقق فريق تشيلسي الإنجليزى، فوزا هاما على مضيفه بيرنلى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
 

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