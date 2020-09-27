بعد تأخر حلمه 14 عامًا .. يرفع دعوى قضائية ضد العيادة لإنجاب 16 1بنًا

قرر رجل بريطاني
مقاضاة عيادة للتلقيح
الاصطناعي بعد استخدام حيواناته المنوية ذات "القوة الخارقة" لمساعددة الأزواج المثليين والأمهات العازبات على الإنجاب على عكس رغبته.
قال نيل جاسكل
، الذي أنجب ثلاثة أطفال من خلال التلقيح
الاصطناعي مع شريكته، إن ولادة تسعة أطفال لأزواج من نفس الجنس تتعارض مع رغباته المباشرة.
وأضاف إن قراره لا علاقة له "بالتعصب الأعمى" أو "التمييز"، مشيرًا إلى أنه "أراد فقط أن يكون للأطفال الذين تم إنجابهم من الحيوانات المنوية أم وأب".
وأوضح أنه اكتشف أيضًا أن هناك أيضًا أربعة أطفال ولدوا لأزواج من جنسين مختلفين، مما يعني أن لديه 13 طفلاً لم يعرفهم أبدًا، وفقًا لصحيفة "صنداي ميرور" .
كان جاسكل (49 عامًا) تلقى عرضًا قانونيًا، يُعتقد أنه الأول من نوعه في المملكة المتحدة، بعد أن اتصلت به عيادة "كير" للخصوبة بعد ست سنوات لتقول له: "ربما تم ارتكاب أخطاء".
وواجه منذ ذلك الحين انتقادات من جانب الآباء والأمهات المثليين، ووصف أحدهم قراره بـ "التمييز".
ومن خلال التبرع بحيواناته المنوية، حصل جاسكل وشريكته على خصم على علاج أطفال الأنابيب. لكنه عندما ملأ استمارة موافقته على التبرع، حدد أنه "ليس للأزواج من نفس الجنس".
وقال: "الأمر لا يتعلق بالتمييز، ولا يتعلق بالتعصب الأعمى. أنا أتقبل أن بعض الناس سيجدون ذلك غير مريح ولكني أردت أن يكون لأي طفل يولد من نطفة أم وأب".
وأضاف: "أوافق على أن ما قلته سيكون مثيرًا للانقسام، لكن هؤلاء الأطفال هم أكثر ما يهم. سيتفق معي الكثير من الناس بشدة، والكثير سيختلفون بشدة، لكن ما يقلقني هو الأطفال".
وتابع: "لم أرغب في استجوابهم. لم أرغب في أن يدلي الناس بتعليقات مثل: "أين والدك؟"، أو "لماذا لديك أمّان؟، إن ولادة طفل يتطلب رجلاً وامرأة. لا يمكنك الجدل مع علم الأحياء الذي يعود إلى ملايين السنين".
وشعر جاسكل بالغضب بعد أن علم بجميع الأطفال الذين أنجبهم دون موافقته، بعد أن بدأ التبرع للعيادة في عام 2010 بعد أن قيل له إن لديه "حيوانات منوية
فائقة القوة".
بعد ست سنوات، اتصلت به عيادة كير للخصوبة - أكبر مزود خاص لعلاج أطفال الأنابيب في البلاد - وأخبرته أنه "ربما تكون هناك أخطاء".
أصيب بالاكتئاب بعد أن علم أن العيادة تصرفت ضد رغبته ورفعت دعوى قضائية. كما أدى إلى إنهاء علاقته بشريكه.
قال الأب المتفرغ إنه "ليس لديه مشكلة" مع الأشخاص الذين تربطهم علاقات جنسية مثلية، مثل إلتون جون أو الغطاس الأولمبي توم دالي، الذين لديهم أطفال.
وتابع: "ليس لدي أي مشكلة في ذلك، سواء كان ذلك بالتبني أو التلقيح
الاصطناعي أو بديل. فقط في حالتي أردت أن يكون لديهم شخصية أب في حياتهم، في نظري من شأنه أن يقلل من فرص قدومهم للبحث عني عندما يكبرون".
أمضى جاسكل وشريكته السابق من مانشستر لمدة 14 عامًا يحاولان إنجاب طفل مع 12 محاولة أطفال أنابيب فاشلة. في عام 2008، انتقلا إلى ملبورن وفي وقت لاحق شعرا بالسعادة الغامرة للترحيب بطفلهما الأول بعد علاج أطفال الأنابيب الناجح.
قال جاسكل: "كان للتلقيح
الصناعي تأثير خطير علينا، الانتظار لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان قد نجح كان مروعًا دائمًا، ثم عندما لم يكن الأمر مدمرًا".
أضاف: "انتقلنا إلى أستراليا لبدء حياة جديدة بإطار ذهني مختلف. اشترينا اختبار حمل في ثلاثة أسابيع وعندما رأينا الخطوط الزرقاء كان الأمر صعبًا".
ووصف ولادة طفل لهه بأنه "كانت أفضل لحظة في حياتي". بحلول الوقت الذي ولد فيه الطفل، عاد الزوجان إلى المملكة المتحدة. وفي أبريل 2010 قاما بزيارة منظمة كير لمحاولة إنجاب طفل ثان.
قال جاسكل: "تظهر الأبحاث أنه بمجرد أن يحمل الجسم طفلاً، يمكن أن يكون من الأسهل الحمل مرة أخرى، لذلك وصلنا إلى هناك بسرعة".
وأثناء خضوعه للعلاج، سُئل عما إذا كان يرغب في أن يصبح متبرعًا - مقابل خصم 2300 جنيه إسترليني ، مما يقلل التكلفة من 3500 جنيه إسترليني إلى 1200 جنيه إسترليني.
قال: "اقتربوا مني وقالوا إن لديّ" نطفة سوبر مان "وطرحوا فكرة التبرع، كان الأمر ممتعًا". وأشار إلى أنه طُلب منه ملء استمارة الموافقة والنص على أنه "ليس للأزواج من نفس الجنس".
وأوضح أيضًا أن النموذج يشير إلى أن الحيوانات المنوية الخاصة به ستذهب إلى 10 أسرة كحد أقصى، لكنه اكتشف لاحقًا أنها ذهبت إلى 11 عائلة.
فشلت محاولتا الزوجين في التلقيح
الاصطناعي في مركز كير، لكن في السنوات اللاحقة رُزقا بطفلين آخرين بعد العلاج في عيادة ببودابست في المجر.
قال: "كانت الحياة مثالية، ورزقنا بأطفالنا وكانت رائعة، كل ما حلمت به. بين الحين والآخر كان يخطر ببالي أنه قد يكون هناك أطفال آخرون هناك. كان الأمر في ذهني تمامًا، وكان لدينا مناقشة غريبة تتساءل: "هل هناك أطفال هناك؟، ولكن لدينا عائلتنا الخاصة وكنا سعداء".
لكن في أحد أيام الجمعة في سبتمبر 2016، انقلبت حياة جاسكل رأسًا على عقب عندما تلقى مكالمة من عيادة كير. قال: "أتذكر أنها سألت على الفور: أتذكر الاستثناءات التي طلبتها؟" واعتقدت أن شيئًا ما كان خاطئًا. "تذكرت أنني مررت باستمارة الموافقة معهم، وطرحوا الأسئلة وملأوها ولم أحدد الأزواج من نفس الجنس. ثم قالوا شيئًا على غرار "تم ارتكاب أخطاء" ودعوني لحضور اجتماع".
قال إن العاملين أخبروه في البداية أن هناك 12 طفلا حملوا من حيواناته المنوية. في الشهر التالي ، تلقى بريدًا إلكترونيًا يوضح تفاصيل الأولاد والبنات ومكان ولادتهم. فقط عندما قدم طلبًا من خلال المنظم وجد أن هناك 13.
قال: "كنت مخدرًا ، كل شيء بعد ذلك كان قليلًا من الضبابية. قضيت 14 عامًا لم أتوقع أن أصبح أبًا، والآن لدي 16 طفلاً. كان علي أن أعود إلى المنزل وأخبر شريكتي. كان من الصعب التعامل مع كل منا ، كان عدد الأطفال هائلاً".
وأشار جاسكل إلى أن الأمر أصابه باكتئاب وقرر اتخاذ إجراء قانوني ضد العيادة. ولفت أيضًا إلى أن التوتر جعله يدمر علاقته بشريكته.
وقال إنه بالإضافة إلى استخدام الحيوانات المنوية مع الأزواج من نفس الجنس، فقد استخدمته العيادة أيضًا للمساعدة في تكوين 11 عائلة، عندما قررت هيئة الإخصاب البشري والأجنة أنه يجب أن يكون هناك 10 فقط من متبرع واحد.