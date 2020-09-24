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بعد بيان الأزهر.. بيان للنائب العام ضد «أصالة»

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أصالة
الخميس، 24-09-2020 03:13 م محمد فضل


تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المطربة السورية أصالة نصري، يتهمها فيه بازدراء الأديان.
وقال سمير صبري في بيان صدر عن مكتبه القانوني إن هذا البلاغ يأتي على إثر استخدام أصالة جزءا من حديث نبوي في أغنيةها الجديدة ”رفقا“، ضمن ألبومها الأخير الذي طرحته أخيرا بعنوان ”لا تستسلم“.
وأكد البيان أن ما حدث يُعد بموجب القانون جريمة ”ازدراء أديان“ يعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات.
تضمن البيان طلبا للنائب العام يقضي بإدراج اسم أصالة نصري، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واستدعائها للتحقيق معها في ما ورد بهذا البلاغ، بل وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
ونوّه بيان سمير صبري بأن بلاغه قال إن أغنية ”رفقا“ التي غنتها أصالة بألبومها الغنائي دعت الأزهر الشريف لإصدار بيان رسمي، مستندا إلى بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، الذي طلب عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، كون هذا غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة.
وأثارت أغنية ”رفقا“ الجديدة للمطربة السورية أصالة نصري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اقتباسها كلمات من الحديث النبوي الشريف ”استوصوا بالنساء خيرا“، حتى اتهمها البعض بالإساءة للدين.
 

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