بعد بيان أبوعبيدة.. إعادة تداول فيديو لـ ليلى عبد اللطيف يتوقع ما حدث!





تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تنبأت فيه ببيان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة والذي أعلن خلاله أسر جنود إسرائيليين، لافتين إلى تنبأها ليس فقط بالبيان لكن أيضا بردود الفعل عليه في الدول العربية.

وقالت ليلى خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي "نيشان" يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٣٣ سوف نسمع بيانا مفاجئا وصادما من أبو عبيدة. هذا البيان سيصدم الكيان الصهيوني وخاصة بين صفوف الجنود والقيادة العسكرية، وسوف يكشف أبو عبيدة عن معلومات وصور ومقاطع فيديو تصيب الإسرائيليين بالخوف، وسنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمتظاهرين احتفالا بهذا البيان".

