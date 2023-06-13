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بعد بلاغ من عروسته.. الشرطة تقبض على عريس في حفل زفافه لسبب صادم!

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ارشيفية
الثلاثاء، 13-06-2023 01:31 م


في واقعة غريبة من نوعها، قامت عروس بمفاجأة الحضور أثناء حفل زفافها، وصرخت بصوت عالي وسط المعازيم، دون أن يعلم أحد سبب ذلك الفعل الغريب.

 

وجاء ذلك الحدث في منطقة كوشامبي الهندية، أوتار براديش، حيث تفاجأت العروس بأن العريس ذات بشرة سوداء داكنة اللون، بالإضافة إلى أنه كان في حالة غياب عن الوعي التام، نتيجة لحالة السكر الذي قام بها قبل حفل الزفاف.

 

ووفقًها موقع odishatv، كان المعازيم في حالة صدمة كبيرة وارتباك لما شاهدوه من العريس ومن سكر تام، وفي وسط الحضور والأهل قامت العروس بالصراخ واعترضت على الزواج منه بشكل نهائي.

 

جدير بالذكر أنه عندما بدأت مراسم الزواج ووجدت العروس العريس بهذا المنظر الغير مرتب، صرخت بصوت مرتفع، قائلة: "لا أريد الزواج من العريس، لأن بشرته داكنة ويشرب الكثير من الكحول".،

 

وسرعان ما أبلغت أسرة العروس الشرطة بعد أن رفضت العريس، وقامت الشرطة بالقبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات.

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