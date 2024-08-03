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بعد انهيارها في جنازتهم .. ياسمين عبد العزيز تحذف صورتها حدادًا على أصدقائها المنتجين

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السبت، 03-08-2024 04:31 م نسمه عبد الوهاب
تعيش الفنانة ياسمين عبدالعزيز حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة أصدقائها، المنتجين الأربعة بشركة سينرجي، حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، في حادث انقلاب سيارتهم على طريق الضبعة، الأمر الذي جعلها تقوم بحذف الصورة الشخصية لحسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما حرصت ياسمين عبدالعزيز على نعى المنتجين محمود كمال وحسام شوقي، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «حسام شوقي مش منتج لا حسام كان ليا أخ وصديق وسند وضهر مع سلامة يا اطيب واجدع واغلي انسان.. ربنا يرحمك يا اخويا يا غالي يارب يصبرني يارب«،
وأضافت :«إيه يا حودة حتي انت كمان هتمشي مع حسام والله كتير اللي بيحصللي ده كتير عليا والله.


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