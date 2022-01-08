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بعد انفصاله عن زوجته.. رياض محرز يتزوج عارضة أزياء شهيرة سرًا

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السبت، 08-01-2022 10:19 ص
نشرت صحف بريطانية، صورًا من حفل زواج اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم الواقع دون وارد.
وكشفت الصحف أن الزواج تم سراً في حفل صغير نهاية العام الماضي، وأن محرز عقد قرانه وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الصور الزوجين خلال حفل الزفاف بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة “قبول” التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات.
ولفتت وسائل الإعلام، إلى أن محرز وعروسه، سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة، وذلك اتباعا للتشريعات المحلية بهذا الخصوص.
ونشرت تايلور صور الزفاف في 14 سبتمبر الماضي عبر حسابها على “انستغرام”، دون الإشارة إلى ماهية الحفل وكتبت “ليلة البارحة كانت حلماً” مع إيموجي قلب، مرفقاً بحساب محرز.
كما ذكرت مصادر أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.
وكان اللاعب الجزائري قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال 29 عاماً التي تزوجها في عام 2015 ولديه منها ابنتان.
وكشفت المصادر أن اللاعب وعارضة الأزياء، ارتبطا ببعضهما لسنة ونصف، ثم أعلنا خطبتهما في يونيو 2021، وأهداها خاتما تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور.


 

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