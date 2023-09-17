بعد انفصاله عن أسما شريف منير.. محمود حجازي يحتفل بزواجه الجديد (صور)

احتفل الفنان محمود حجازي، بعقد قرانه في إحدى المساجد في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تعيش زوجته رنا زروق.

ونشر محمود حجازي مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل المسجد، بصحبة زوجته، وعبر عن سعادته قائلاً: "الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب".

محمود حجازي كان قد أعلن قبل أيام عن خطبته من فتاة دون الكشف عن هويتها، ونشر صورة ليده مع يد الفتاة على حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "بحبك".

وعلى الرغم من عدم ظهور هوية الفتاة أو أي معلومات عنها، إلا أن حجازي أثار الجدل بكلمة "نيويورك" التي كتبها فوق الصورة، ما دفع البعض للظن أنه خطب فتاة أمريكية، فيما أكد آخرون أن الفتاة مصرية لكنها تعيش في الولايات المتحدة.

وكان قد أعلن محمود حجازي انفصاله عن أسما شريف منير في في أبريل 2021، بعد عامين من الزواج.

بعد الانفصال، نشرت أسما تعليقًا على حسابها في "إنستغرام"، حيث طلبت بأن يحترم الجميع خصوصية الموقف وأن لا تنتشر الشائعات أو يطرح أي تكهنات حولهما.

وأكدت أنه لا يوجد أي تفاصيل إضافية ستُكشف، وأنهما كانا يعيشان حياة مليئة بالمحبة والاحترام. واختتمت بتمنياتها بأن يكرمهما الله ويحقق لهما السعادة، وأنها لن تتحدث بشكل مفصل عن تفاصيل بيتهما.