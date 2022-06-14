بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة

الثلاثاء، 14-06-2022
03:05 م
علق رجل الأعمال رمضان حسني زوج الإعلامية ياسمين
الخطيب،على خبر انفصال
هما بعدما أعلنتها الأخيرة مند أيام.
وكتب رمضان حسنى عبر حسابه بتطبيق انستجرام
:"ياسمين حبيبة وزوجة متفانية .. لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة
الغضب .. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة.. دي بنتي المدللة وحبيبتي".
وأضاف :" والحصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي
بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال
.. ماكنتش أحب إنه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال
ميديا .. لكن قدر الله و ما شاء فعل".
وتابع: " أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي
صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها .. لكن أنا واثق إننا
هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب .. وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش
من غيرك".
واعلنت ياسمين الخطيب
عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” انفصال
ها عن زوجها .
وعلقت ياسمين الخطيب
، من خلال خاصة الاستوري ، عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : تم رسميا الانفصال
عن أ.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر ان اختصره فى كلمة نصيب .
وتابعت ياسمين الخطيب
: كما أرجو من محبيني ان يتمنوا لي العوض والخير فى ماهو قادم .