بعد انفصالهما.. طليقة شريف منير تفجر مفاجأة: بناتي كانوا مجبرين





فجرت الفنانة لورا عماد طليقة الفنان شريف منير مفاجأة؛ حيث أكدت أن هجوم بناتها عليها كانتا مجبرين عليه ولم يكن ذلك بمحض إرادتهما.

وقالت لورا عماد فى لقاء لها الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم: إن بناتى عندما كتبتا تعليقا لهما عبر السوشيال ميديا يهاجمانى فيه، كانتا مجبرين عليه، وجاء ذلك بعد انتقادها لبناتها بسبب اختيار العيش مع شريف منير بدلا منها.

وأضافت لورا عماد: إذا أتاحت لى الفرصة العمل مع شريف منير فى عمل فنى جديد بعد انفصالنا أشارك فيه دون تردد فى حال إعجابى بالدور وأنحى المشاكل الشخصية جانبا.

لورا عماد طليقة شريف منير، ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية لا تنسى، مثل: (السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، ولو كان ده حلم)، بالإضافة إلى حكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

ورغم أن لورا عماد، هي مسيحية الديانة إلا أن هذا لم يشكل عائقا خلال سنوات زواجها من شريف منير، الذي قال خلال لقاء له عبر قناة dmc الفضائية -قبل 6 سنوات، أن بيته يحتفل بالأعياد طوال العام، وفي منزله صورة أثرية للعذراء مريم وتحتها المصحف الشريف.