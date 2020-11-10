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بعد انفصالهما.. رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر

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تركي آل الشيخ وآمال ماهر
 
الثلاثاء، 10-11-2020 11:50 ص المصريون

رغم حالة الخلاف التي وقعت بينهما وانفصالهما عن العمل سويًا، أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن إعجابه بأغنية آمال ماهر بعنوان "انت وحدك"، متمنيًا أن يسمع صوتها مرة أخرى تغني أغنية من كلماته.
وغرد تركي آل الشيخ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمل رائع من كلماتي استمتعت فيه بصوتك الجميل وألحان الموسيقار رابح صقر اسمه انت وحدك.. هنالك عمل آخر من كلماتي وألحان رابح حبيس الأدراج أتمنى أن أسمعه بصوتك قريبًا في يوم من الأيام".
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعاون مؤخرًا مع النجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبد الله في أغنية جديدة من كلماته.
ونشر تركي، وقتها عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".
 

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