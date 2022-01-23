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بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. نادية الكامل:« ما كانش له لازمة»

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الأحد، 23-01-2022 03:37 م

أحدثت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي برسالة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي.
وكتبت الكامل "ما كانش له لازمة.. أقل منك مش أزمة"، واعتبر المتابعون أنه يوجد خلاف كبير بينها وبين الفيشاوي بعدما انفصلا.
وتداول رواد مواقع التواصل رسالة ندى بشكل كبير مشيرين إلى أن نادية الكامل نشرت هذه الرسالة بعد الخلاف الكبير الذي نشب بينهما.
يذكر أن الكامل نشرت مسبقا صورة لها بالأبيض والأسود وهي جالسة بطريقة مثيرة مرتدية روباً منزلياً كشف جزءاً من صدرها ، كما فخذيها وساقيها وذلك لأنها وضعت رجلاً فوق رجل وأرفقتها بتعليق :"المرأة الجميلة تشبه اللحن الذي يطاردك ليل نهار"، واللافت أنها منعت التعليقات.
 

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