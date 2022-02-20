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بعد انسحابه من فيلم «الملحد».. فنان شهير يوجه رسالة نارية لـ إبراهيم عيسى

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بعد انسحابه من فيلم «الملحد».. فنان شهير يوجه رسالة نارية لـ إبراهيم عيسى

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الأحد، 20-02-2022 11:15 ص

بعد إعلان انسحابه من فيلم "الملحد" وجه الفنان مصطفى درويش رسالة نارية إلى ابراهيم عيسى، وذلك بعد تصريحاته وهو مؤلف العمل ، والتي شكك من خلالها بمعجزة الإسراء والمعراج.
وقال درويش عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلا:"الازهر قال كلمته ونصر الحق ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم لان احنا مرجعيتنا الحديثه للازهر وانا ولا شيخ ولا حاجه انا لسه باديء انتظم في الصلاه من قريب".
وأضاف: "وكان بعد مشكله حصلتلي فا قربت من ربنا واعتذاري عن الفيلم جيلي في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجه محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لاني لسه في اول الطريق فا اكيد اعتذاري عنه كان علي عيني بس ديني اهم".
واختتم حديثه متوجها بكلمة عن الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى قائلا: "ولو كان الأستاذ غلط في أي ديانة مسيحية أو غيرها كان هيبقي نفس موقفي أنا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماوية ومقبلش حد يشكك في الكتب السماوية واسكت نقفل الموضوع ده علشان أخد أكبر من حجمه".
وكان تصدر الفنان مصطفى درويش مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انسحابه من فيلم "الملحد" ، وذلك بسبب تصريحات مؤلف العمل إبراهيم عيسى، والتي شكك من خلالها بمعجزة المعراج.
وكتب درويش عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".
وأضاف: "واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، أسف جدًا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده".
وأوضح درويش أن انسحابه من العمل ليس له علاقة بقصة الفيلم مؤكداً أن العمل طبيعي ولا يشجع على الإلحاد وإنما انسحابه بسبب مقاطعته لمؤلف العمل إبراهيم عيسى، معبراً عن ذلك بالقول: "فيلم الملحد قصه مافيهاش أي حاجة تشجيع على الإلحاد علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله".






 

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