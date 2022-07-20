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بعد انتقاد فيلمه.. سالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ تامر حسني

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ال الشيخ وتامر
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الأربعاء، 20-07-2022 11:17 ص
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة للفنان تامر حسني، بعد انتقاد البعض لفيلمه "بحبك".

وقال "آل الشيخ" على حسابه الشخصي بـ "فيس بوك":" أصحاب لي شافوا فيلم تامر حسني الجديد بحبك وأعجبهم... وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه... يجب علينا دعم المواهب في أفكارهم وتجاربهم.

وأضاف:"هذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولايستغربونها... لكن عندنا للأسف تجد من يتريق أو يحاول إيجاد الأخطاء.
ووجه "آل الشيخ" رسالة للفنان تامر حسني قائلا:- "استمر يا تامر ولا تلتفت للوراء فالطريق أمامك طويل ومليء بالإبداع إن شاءالله"
 

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