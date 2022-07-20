بعد انتقاد فيلمه.. رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ تامر حسني

الأربعاء، 20-07-2022
11:17 ص
وجه
المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة للفنان
تامر حسني
، بعد انتقاد البعض لفيلمه "بحبك".
وقال
"آل الشيخ" على حسابه الشخصي بـ "فيس بوك":" أصحاب لي شافوا
فيلم تامر حسني
الجديد بحبك وأعجبهم... وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه...
يجب علينا دعم المواهب في أفكارهم وتجاربهم.
وأضاف:"هذا
الشي موجود في السينما العالمية ومعروفه ولايستغربونها... لكن عندنا للأسف تجد من يتريق
أو يحاول إيجاد الأخطاء.
ووجه
"آل الشيخ" رسالة للفنان تامر حسني
قائلا:- "استمر يا تامر ولا تلتفت
للوراء فالطريق أمامك طويل ومليء بالإبداع إن شاءالله"