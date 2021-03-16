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بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

الحكاية
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الثلاثاء، 16-03-2021 11:24 ص المصريون

بعد انتقاد الإعلامي عمرو أديب، للفنان محمد رمضان بسبب الواقعة الأخيرة التي أحدثت جدلًا بعد تعرض فنانين إلى الإصابة نتيجة تفجير قنبلة في إعلان بطله "رمضان".
ونشر رمضان في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المقطع الذي يتحدث فيه أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “أم بي سي مصر”، والذي يقول فيه: “حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وأنت طالع الطيارة، وأنت نازل من الطيارة”.
وأكمل رمضان المقطع بصوت الفنان الكوميدي المصري الشهير إسماعيل ياسين، وهو يغني منولوجه الشهير “أهل الفن”، والذي يقول فيه: “عيني علينا يا اهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا”.
وكتب رمضان على المقطع تعليقا مقتبسا من القرآن الكريم: “قل أعوذ برب الفلق”.
وكان عمرو أديب انتقد محمد رمضان، في حلقة الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.
وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، “عايز أقول لرمضان حاجة، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن تكون عندك مسؤولية اجتماعية. وأنت بتشتغل فى مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللى اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك”.
وأضاف، “أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا أهاجمك والأوهام دى مش موجودة”.
 

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