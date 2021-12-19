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بعد انتشار صورته.. حقيقة حلق حسام حبيب شعر رأسه زيرو بسبب شيرين

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الأحد، 19-12-2021 11:03 ص

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الخاصة صورة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان المصري حسام حبيب الذي ظهر فيها يقلد شيرين ويحلق شعره بعد أزمة الطلاق التي حلت بينهما.
ليتبين أن هذه الصورة عارية عن الصحة تماما وتم تعديلها بواسطة الفوتوشوب.
يذكر أن شيرين طرحت مؤخرا 3 أغنيات بشكل رسمي على "يوتيوب" من ألبومها الجديد وهم "كلها غيرانة"، "القماص" و"خاصمت النوم".
وبالتزامن مع إنتشار خبر طلاقها، تسرّبت أغنية على مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "ملكش مكان"، وإعتبرها المتابعون حينها بمثابة رسالة من شيرين إلى حسام.

 

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