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بعد الهجوم عليها.. سر عدم عرض مسلسل "تحت الوصاية" لـ منى زكي

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منى زكي
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Teads
الأحد، 26-03-2023 10:52 ص

 

أثارت النجمة منى زكي الجدل بمجرد طرح البوسترات الخاصة بمسلسلها "تحت الوصايا"، وواجهت هجوما شديدا بعد ظهورها مرتدية الحجاب بحواجب كثيفة.

وتساءل جمهورها عن السبب وراء عدم عرض مسلسلها "تحت الوصاية" والمقرر عرضه بموسم رمضان هذا العام.

وأعلنت الجهة المنتجة للعمل السبب الحقيقي وراء عدم العرض، وكشفت عن تحديدها موعده بالنصف الثاني من شهر رمضان لعرض المسلسل المكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في تمام الساعة الثامنة إلا ربع على شاشة "dmc".

ويشارك مني زكي البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين خالد كمال، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، والإخراج لـ محمد شاكر خضير.

 

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