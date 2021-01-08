بعد المصالحة.. قطر تستقبل منتخب الإمارات في الدوحة

الجمعة، 08-01-2021
04:24 م
الطيب حسين
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مشاركة منتخب الإمارات للجودو في بطولة الدوحة للأساتذة لعام 2021 التي تنطلق بعد غد " الأحد " بصالة مجمع لوسيل الرياضي.
وتعد البطولة واحدة من جولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.
وتأتي هذه المشاركة بعد أيام من توقيع اتفاق المصالحة الخليجية.
وتشهد بطولة " ماسترز الدوحة " مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة في مقدمتها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس وقطر
مستضيفة البطولة .
إلى ذلك تجرى عصر غد " السبت " قرعة البطولة بحضور ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو
أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
وكانت بعثة منتخب الإمارات قد وصلت اليوم للدوحة قادمة من معسكر رومانيا استعدادا لبطولة "ماسترز الدوحة" والتي يمثل جودو الإمارات فيها الثنائي فيكتور في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، ضمن برنامج الإعداد لدورة طوكيو 2021 بعد أن ضمن التأهل مبكرا لأولمبياد طوكيو.