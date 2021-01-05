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بعد المصالحة.. «الجزيرة» تتغزل في السعودية فماذا قالت؟

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الجزيرة
 
الثلاثاء، 05-01-2021 02:38 م المصريون

بعد ساعات من تأكيد المصالحة بشكل مبدئي بين المملكة العربية السعودية وقطر، وتزامنًا مع وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مدينة العلا لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية، نشر الحساب الرسمي لقناة الجزيرة الوثائقية اليوم الثلاثاء صورة أشاد من خلالها بحجم التطور العمراني والحضاري الكبير في العاصمة السعودية الرياض.
وجاء في التعليق على الصورة: :« الجزيرة الوثائقية تتمنى لكم يوما مشرقا وسعيدا.. صورة تظهر حجم التطور العمراني والحضاري الذي تعرفه مدينة #الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية».
وأضافت :« تصنف المدينة كثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان وتقع وسط شبه الجزيرة العربية على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر».
وأعلنت الكويت عن فتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية بين السعودية وقطر، كخطوة تمهيدية لإتمام المصالحة والتوقيع على بنود الاتفاق اليوم الثلاثاء.
ووصل أمير قطر إلى مدينة العلا لحضور القمة وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتبادل الطرفان العناق والترحيب الحار في مشهد أشاد به الجميع.
 

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