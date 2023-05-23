بعد القبض عليه.. فيديو من كاميرا مراقبة يوثق اعتداء سعد الصغير وزوجته على طليقته





رصدت كاميرات المراقبة بعقار طليقة الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، لحظة دخولهما إلى العقار ووقوع مشادة كلامية بينهما ، قبل الصعود إلى شقة طليقته ومحاولة اقتحامها .

وكانت ألقت الشرطة القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر ، أمس عقب تعديهما على طليقته داخل شقتها .

وتقدمت " رانيا صالح " طليقة الفنان سعد الصغير ، ببلاغ لمركز شرطة الهرم ، تتهم فيه طليقها وزوجته باقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات سابقه بينهم .