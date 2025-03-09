بعد القبض عليه.. شاهد ما فعله سائق أجرة مع سائحة روسية

وثق مقطع فيديو منع سائق تطبيقات النقل الذكي لسائحة روسية من مغادرة السيارة طمعا في أجرة إضافية في القاهرة .

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي ، ضد هذه التطبيقات التي زادت مخالفات سائقيها خلال الفترة الماضية .

وأظهر مقطع فيديو، السائحة الروسية وهي تحاول مغادرة السيارة في منطقة البساتين، بعدما أنهت الرحلة التي بدأتها من "مدينة نصر"، بينما السائق يتحرك بسيارته لمنعها من الخروج منها، قائلًا: "هرجعك من مكان ما جبتك".

وكشفت وزارة الداخلية في تصريح إعلامي أنه تم رصد مقطع الفيديو المنتشر على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع تقدم السائحة ببلاغ إلى مديرية أمن القاهرة، أفادت فيه بتضررها من قائد السيارة، الذي احتجزها داخل سيارته دون وجه حق طمعًا في أموالها، موضحًا أنها ظنت في البداية أنه يحاول سرقة أموالها وليس طلب أجرة إضافية.وتم القبض على السائق وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .